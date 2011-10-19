《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 83.26 -2.75 -3.20 7046269
搜狐 (SOHU.O) 55.10 -1.42 -2.51 1894198
网易 (NTES.O) 44.63 -0.25 -0.56 474017
百度 (BIDU.O) 126.23 -6.14 -4.64 7867641
亚信科技 ASIA.O 9.60 -0.43 -4.29 297183
侨兴环球电话 XING.O 0.81 -0.03 -3.57 100447
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.11 -0.10 -0.82 2288776
联电 (UMC.N) 2.03 -0.04 -1.93 304022
日月光 (ASX.N) 4.27 -0.11 -2.51 642946
矽品精密 (SPIL.O) 5.05 -0.13 -2.51 973103
和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.05 -4.72 126738
友达 (AUO.N) 4.02 -0.10 -2.43 443875
中华电信 (CHT.N) 33.15 +0.23 +0.70 73336
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.50 -0.14 -0.40 664845
香港
中国移动 (CHL.N) 48.77 -0.06 -0.12 284590
中国联通 (CHU.N) 19.92 +0.12 +0.61 588849
中国电信 (CHA.N) 63.06 +0.04 +0.06 37637
中芯国际 (SMI.N) 2.62 -0.06 -2.24 42448
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.55 -0.14 -3.79 3191
(完)
--整理 徐文焰
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。