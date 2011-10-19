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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 07:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 83.26 -2.75 -3.20 7046269

搜狐 (SOHU.O) 55.10 -1.42 -2.51 1894198

网易 (NTES.O) 44.63 -0.25 -0.56 474017

百度 (BIDU.O) 126.23 -6.14 -4.64 7867641

亚信科技 ASIA.O 9.60 -0.43 -4.29 297183

侨兴环球电话 XING.O 0.81 -0.03 -3.57 100447

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.11 -0.10 -0.82 2288776

联电 (UMC.N) 2.03 -0.04 -1.93 304022

日月光 (ASX.N) 4.27 -0.11 -2.51 642946

矽品精密 (SPIL.O) 5.05 -0.13 -2.51 973103

和信超媒体 (GIGM.O) 1.01 -0.05 -4.72 126738

友达 (AUO.N) 4.02 -0.10 -2.43 443875

中华电信 (CHT.N) 33.15 +0.23 +0.70 73336

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.50 -0.14 -0.40 664845

香港

中国移动 (CHL.N) 48.77 -0.06 -0.12 284590

中国联通 (CHU.N) 19.92 +0.12 +0.61 588849

中国电信 (CHA.N) 63.06 +0.04 +0.06 37637

中芯国际 (SMI.N) 2.62 -0.06 -2.24 42448

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.55 -0.14 -3.79 3191

(完)

--整理 徐文焰

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