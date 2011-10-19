〔全球金市〕黄金跟随美股下滑,因欧元区谈判陷入僵局

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
* 金价下跌,受欧元区谈判明显陷入僵局和西班牙调降评级拖累
* 对美联储褐皮书报告感到失望
* 分析师称,周日举行的欧盟峰会对後续走势至关重要
* 美国周四将公布初请失业金人数和成屋销售数据
路透纽约10月19日电---金价周三录得连续第三个交易日下跌,一度与较高风险资产走势亦步亦趋,因欧债谈判缺乏进展和美国经济前景不明朗,令惊慌的投资者抛售黄金.
黄金追随美股走低,法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.穆迪调低西班牙主权信用评级也拖累金市.[ID:nCT0408050][ID:nCT0407532]
美联储发布的褐皮书--全国经济状况调查报告令人失望,拖累黄金、股市和商品普遍下挫.金价在最近三个交易日累计挫跌逾2%,上日一度打破其与风险资产之间罕见的正相关关系.
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。