〔全球金市〕黄金跟随美股下滑,因欧元区谈判陷入僵局

* 金价下跌,受欧元区谈判明显陷入僵局和西班牙调降评级拖累

* 对美联储褐皮书报告感到失望

* 分析师称,周日举行的欧盟峰会对後续走势至关重要

* 美国周四将公布初请失业金人数和成屋销售数据

路透纽约10月19日电---金价周三录得连续第三个交易日下跌,一度与较高风险资产走势亦步亦趋,因欧债谈判缺乏进展和美国经济前景不明朗,令惊慌的投资者抛售黄金.

黄金追随美股走低,法国总统萨科齐周三表示,欧元区债务危机的处理计画陷入胶着,法国和德国对于如何增强纾困基金效力看法分歧.穆迪调低西班牙主权信用评级也拖累金市.[ID:nCT0408050][ID:nCT0407532]