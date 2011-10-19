《美国重要政经日程》--10月20日

法国经济：制造业高层对2017年投资计划更加乐观--调查
路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.
1230 - 农业部公布一周出口销售报告.
1230 - 全美气象服务(NWS)发布未来30天和60天天气展望.
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.
1400 - 美国经济谘商会公布9月领先指标.
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布9月成屋销售.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量.
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月及六个月期国库券.
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量.
1700 - 财政部标售30年期通膨保值债券(TIPS).
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.
2000後 - 美国投资公司协会(ICI)一周货币市场共同基金数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
路透巴黎2月7日 - 法国国家统计局周二公布，法国制造业管理高层表示，预计今年投资将提高5%，远高于上次10月调查时预示的停滞趋势。
(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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