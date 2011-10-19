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宏观经济 | 2011年 10月 20日 星期四 07:44 BJT

《美国重要政经日程》--10月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1230 - 农业部公布一周出口销售报告.

1230 - 全美气象服务(NWS)发布未来30天和60天天气展望.

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率.

1400 - 美国经济谘商会公布9月领先指标.

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布9月成屋销售.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量.

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月及六个月期国库券.

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运输量.

1700 - 财政部标售30年期通膨保值债券(TIPS).

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

2000後 - 美国投资公司协会(ICI)一周货币市场共同基金数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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