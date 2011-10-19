〔美国债市〕ABS大会参与者认为CLO市场正积累正面动能--标普

IFR纽约10月19日电---参加ABS East年会的标准普尔分析师在会上了解到,企业贷款债权证券化受益证券(CLO)市场在2011年已积累了一些正面动能.该市场由于在经济滑坡期间的强劲表现及其相对价值,正逐渐吸引到投资者兴趣.

标普分析师Henry Albulescu和Zachary Wolf在每日报告中表示,追求提高收益的中长期投资大户买家认为,从整体回报的角度判断,CLO市场具有吸引力.

标普全球结构性金融研究主管Howard Esaki在会上还得知,CLO结构在银行和保险公司中的应用将更加普遍.保险公司可以将CLO技巧应用在未获评级公司的贷款上.

另一名发言者称,巴塞尔III规则的实施将令情况变得更复杂,银行将藉助CLO来满足新的资本要求.另一名发言者指出,美国地区性银行一直投资于AAA级CLO,"因为近来高信用质量的浮息债券供应越来越稀少."

随着ABS East大会今日在迈阿密结束,美国有资产担保的证券(ABS)一级市场活动开始升温.今日就有Cabelas 2011-IV (CABMT 2011-4)债券宣布发行.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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