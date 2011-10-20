〔中国能源〕中石油与阿富汗达成油田开发协议,初期投资或达3亿美元

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
* 阿富汗矿产部官员预计初期投资可达3亿美元
* 合同细节已经敲定,等待高层签署
* CNPC同意将70%的利润交给阿富汗政府
路透喀布尔10月19日电---阿富汗矿产部一位官员周三告诉路透,中国国有大型石油企业--中国石油天然气集团公司(CNPC)已经与阿富汗政府就开发该国油田一事达成最终协议.
阿富汗矿产部政策主管贾利勒 朱姆利亚尼(Jalil Jumriany)称,该项目的条款已经最终敲定,预计双方高层将在两个月内批准.
"项目投资额将会非常大,最初两年的投资至少为2-3亿美元,"朱姆利亚尼说.
CNPC在北京的官员拒绝马上对此置评.该集团是香港上市公司中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)的母公司.
该协议的内容涉及在阿富汗北部省份Sar-e Pul进行石油开采和提炼,是该国政府几十年来首次达成的国际性石油生产协议.
这也是中国投资者在阿富汗做成的另一笔重大交易,之前中国中冶在2008年签署合同,开发阿富汗艾娜克世界级特大型铜矿项目,预计到2014年底将可出矿.
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数