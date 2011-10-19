《中国报摘》--金融时报10月20日

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
* 头版头条:
--国务院总理温家宝19日主持召开国务院常务会议,部署制订社会信用体系建设规划.会议强调,"十二五"期间要以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点,建立健全覆盖全社会的征信系统,全面推进社会信用体系建设.
* 其他:
--保监会提高保险公司募集次级债门槛,增加募集次级债必要性和偿债能力的原则要求,增加开业超过三周年的募集条件,对募集规模的上限由不超过上年末净资产的100%降低到50%.
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)与中国信托商业银行、国泰世华商业银行两家台湾地区的商业银行签署全面合作协议,在大陆及台资企业融资,结算及清算业务,资金业务等领域合作.
--中国华融资产管理公司前三季度实现利润31.97亿元人民币,同比增长148%,提前半年完成全年确保计划,相当于前三年利润总和.
--工银金融租赁有限责任公司与中国商用飞机有限责任公司签署45架C919大型客机订单协议,工银租赁成为C919大型客机单一最大启动用户,C919大型客机启动订单总数达到145架.
--华夏银行(600015.SS)与北京保障性住房建设投资中心签署战略合作协议,未来三年,华夏银行将为北京市保障性住房建设投资中心提供不超过100亿元综合授信安排,并在政策范围内给予最优惠的贷款利率.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。