《中国报摘》--金融时报10月20日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝19日主持召开国务院常务会议,部署制订社会信用体系建设规划.会议强调,"十二五"期间要以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点,建立健全覆盖全社会的征信系统,全面推进社会信用体系建设.

* 其他:

--保监会提高保险公司募集次级债门槛,增加募集次级债必要性和偿债能力的原则要求,增加开业超过三周年的募集条件,对募集规模的上限由不超过上年末净资产的100%降低到50%.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)与中国信托商业银行、国泰世华商业银行两家台湾地区的商业银行签署全面合作协议,在大陆及台资企业融资,结算及清算业务,资金业务等领域合作.

--中国华融资产管理公司前三季度实现利润31.97亿元人民币,同比增长148%,提前半年完成全年确保计划,相当于前三年利润总和.

--工银金融租赁有限责任公司与中国商用飞机有限责任公司签署45架C919大型客机订单协议,工银租赁成为C919大型客机单一最大启动用户,C919大型客机启动订单总数达到145架.

--华夏银行(600015.SS)与北京保障性住房建设投资中心签署战略合作协议,未来三年,华夏银行将为北京市保障性住房建设投资中心提供不超过100亿元综合授信安排,并在政策范围内给予最优惠的贷款利率.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽