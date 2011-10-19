《中国报摘》--中国证券报10月20日

* 头版头条:

--中国证监会主席尚福林表示,支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,稳步扩大文化企业债券市场融资水平.

* 其他:

--中国人民银行称,要深入研究金融支持文化产业健康发展的政策措施,继续执行好稳健的货币政策,进一步推动金融改革创新.

--权威人士透露,转融通已进入倒计时,实施方案有望近期出台.随着融资融券从试点转为常规业务,标的证券范围将进一步扩大.

--银监会主席刘明康表示,要不断加强和改进对文化产业的金融服务,积极引导银行业金融机构不断推进适应文化产业大发展大繁荣的信贷管理制度创新,推动适应文化产业特点的金融产品创新.

--进出口增速下降尤其是出口增速下降态势在本届广交会上得到印证.据商务部介绍,第110届广交会前三天出口的成交额环比和同比分别增长4.2%和14.5%.在成交订单中,3个月以内的短单占51.7%.

--粤传媒(002181.SZ)公告称,公司非公开发行股份收购大股东旗下广州日报集团经营性资产事宜获得证监会审核通过,公司股票将于今日复牌.

--国家发改委、工信部等联合公告新一批"节能产品惠民工程"节能汽车推广目录,包括江淮汽车(600418.SS)、比亚迪(1211.HK)、长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、东风汽车(0489.HK)、上海汽车(600104.SS)等多家车企的共49种车型列入其中,这也是调整节能汽车推广补贴政策後的首批.

--四川成渝(601107.SS)公告称,公司中标遂广、遂西高速公路项目,估算总投资约为117.42亿元人民币.

--三峡水利(600116.SS)、桂东电力(600310.SS)、川投能源(600674.SS)、皖能电力(000543.SZ)纷纷公布了三季报.受煤炭价格上涨因素影响,火电企业仍处于增收不增利的状况.与此同时,由于今年降雨偏少,水电公司业绩也表现疲软.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽