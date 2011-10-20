《全球重要经济事件一览表》--10月20日-10月27日

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10月20日(四)

东京--日本央行总裁白川方明在分行经理会议上发表简短讲话(0030).

法兰克福--欧洲央行管委会会议.无利率决议.

罗马--意大利总理贝鲁斯柯尼将提名的意大利央行总裁人选递交至央行管委会.

都柏林--欧盟执委会/欧洲央行/国际货币基金组织(IMF)在对爱尔兰进行第三次评估後召开新闻发布会(1300).

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、德国央行执委Andreas Dombret以及欧洲金融稳定机构(EFSF)执行长雷格林(Klaus Regling)在执政党商业研讨会上讲话.

柏林--德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)就政府秋季经济预测召开新闻发布会(1000).

雅典--希腊议会就国际金主要求的大规模撙节计划进行投票.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)前委员森坦斯将就"英国通胀--受控了吗?"发表讲话(1700).

明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"经济教育"讲话.

俄亥俄州托莱多(Toledo)--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Global Interdependence Center"全球制造业、供应链和资本可用性:对中西部经济基础的影响"会议上讲话.

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在World Affairs Council of Atlanta会上主持讨论,主题为"危机中的美国经济:该如何应对?"(1600).

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该联储举办的秋季政策研究会议上致开幕词(1415).

纽约--美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事塔鲁洛就失业、劳动力市场以及经济在哥伦比亚大学世界领导人论坛上讲话(2200).

华盛顿--美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)就全球经济和金融风险发表证词(1800).

华盛顿--美国参议院金融委员会就20国集团(G20)和全球经济与金融风险举行听证会.

10月21日(五)

布鲁塞尔--欧洲财长开会为欧盟峰会做准备.

华沙--波兰央行主持"走向更为团结稳定的欧洲:欧元区及中、东和南欧面临的挑战"会议(至10月22日).欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)、土耳其央行总裁Erdem Basci、波兰国家银行总裁Marek Belka和瑞典央行副总裁Karolina Ekholm在活动首日发表讲话.欧洲央行(ECB)总裁特里谢讲话(0740).欧洲央行执委会成员史塔克在会上就"如何在现有机构框架下增强欧元区稳定性"发表讲话(0800).欧洲央行执委会成员普雷特参与小组讨论.

意大利博尔扎诺--意大利-德国企业论坛,德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)讲话.

东京--日本央行总裁白川方明在信贷联盟会议上发表讲话(0635).

巴黎--20国集团(G20)举行会议,讨论在阿拉伯之春运动以及全球经济危机爆发後的发展议题.

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话.

明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1700).

丹佛--美国联邦储备理事会(FED)副主席叶伦将就"美国经济及经济政策前景在Financial Management Association International年会上讲话(1900).

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济现状发表讲话(1720).

10月22日(六)

美国维珍尼亚海滩--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克就"金融规划"发表讲话(1400).

10月23日(日)

布鲁塞尔--欧盟高峰会(the European Council).

10月24日(一)

安大略--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就"经济增长面临的挑战"发表演讲(1300).

纽约布朗克斯--纽约联邦储备银行总裁杜德利在福特汉姆大学Gabelli商学院举办的活动上讲话,主题为"区域和国家经济前景"(1245).

纽约布朗克斯--杜德利在布朗克斯商会就"区域和国家经济前景"发表讲话(1700).

悉尼--澳洲央行副总裁澳洲央行副总裁巴泰利诺(Ric Battellino)在花旗第三季澳新投资会议上讲话(2300).

10月25日(二)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话.

日内瓦--WTO争端解决机构会议.

日内瓦--英国央行副总裁宾恩就"昔日及当今的央行"发表讲话(1630).

渥太华--加拿大央行指标政策利率声明.

华盛顿--众议院筹款委员会就美中经济关系召开听证会.

10月26日(三)

斯德哥尔摩--瑞典央行货币政策会议(至10月27日).

里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.

罗马--"储蓄日".意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)和意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)出席会议(0830).

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就国际货币体系的未来在Official Monetary and Financial Institutions Forum(OMFIF)讲话(1030).

德国多特蒙得--欧洲央行执委会成员史塔克出席2011年DKM年会的小组讨论(1400).

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.

纽约--主要决策者、银行高层及监管者出席Buttonwood Gathering(至10月27日),将就主权债风险、中国风险及全球监管变化等目前经济和金融议题进行讨论.加拿大央行总裁卡尼与会并讲话(2100).

惠灵顿--新西兰央行官方现金利率(OCR)(2100).

10月27日(四)

东京--日本央行公布前景报告.

东京--日本央行货币政策会议.

雷克雅未克--冰岛复苏之教训与挑战会议.冰岛总理Johanna Sigurdardottir、经济部长Arni Pall Arnason、冰岛央行总裁古德曼松(Mar Gudmundsson)及副总裁Arnor Sighvatsson讲话.

布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协议(FTA)召开高层会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)