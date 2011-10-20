《新兴市场重要经济事件预告》--10月20日-10月27日

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10月20日(四)
马尼拉--菲律宾央行货币政策委员会会议.
马尼拉--2011年菲律宾国际银行业会议.菲律宾央行总裁泰谭柯将致开幕词.
曼谷--泰国央行举行2011年专题研讨会,主题为"跟上亚洲崛起的步伐"(至10月21日).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
开普敦--南非副财长Nhlanhla Musa Nene发表讲话,题为"通过提振南非合作银行业增强金融包容性".
墨西哥城--墨西哥议会下院投票表决2012年预算案.
10月21日(五)
布鲁塞尔--欧洲国家财长举行会议,为欧盟峰会作准备.
华沙--波兰央行举行会议,主题为"迈向更加团结和稳定的欧洲:欧元区、中欧、东欧和东南欧面临的挑战"(至10月22日).欧盟经济暨货币事务执委雷恩、土耳其央行总裁Erdem Basci、波兰央行总裁贝尔卡、瑞典央行副总裁艾柯姆将在会议首日发表讲话.
阿布扎比--海湾地区阿拉伯国家财长和央行总裁开会.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最後一日).
巴黎--20国集团(G20)举行会议,主题是在阿拉伯之春运动和全球经济危机背景下的情势发展.
约旦死海--世界经济论坛就阿拉伯世界的经济增长与创造就业举行特别会议(至10月23日).
捷克姆拉达博莱斯拉夫--捷克央行副总裁Vladimir Tomsik发表演讲,主题为"欧盟金融监管-趋势、机会和风险"(0800).
10月23日(日)
布鲁塞尔--欧盟高峰会会议(从原定10月17日推延).
10月24日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决定(1430).
10月25日(二)
印度孟买--印度央行2011-12年度第二季货币政策检视.
开普敦--南非财政部公布中期预算报告(1200).
亚的斯亚贝巴--联合国非洲经济委员会(ECA),非洲开发银行和联合国开发计划署(UNDP)联合举行第六届非洲经济会议(至10月28日).
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度公报最终版.
日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.
10月26日(三)
香港--香港-蒙古投资峰会.
迪拜--国际货币基金组织(IMF)发表中东、北非、阿富汗与巴基斯坦地区展望(0600).
温得和克--纳米比亚央行货币政策委员会会议.
塔林--爱沙尼亚央行公布季度政策声明.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)开始进行巴西经济调查.
10月27日(四)
布鲁塞尔--欧盟执委会就实施欧盟-韩国自由贸易协定(FTA)举行高级别会议.
布达佩斯--匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年布达佩斯经济论坛上发表讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪