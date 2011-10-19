《全球主要国家债券发行预告》--10月20日-10月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月20日(四)

东京--日本标售20年期公债(0130).

马德里--西班牙标售票息3.80%、2017年1月31日到期债券;票息4.60%的非指标八年期债券,2019年7月30日到期;并标售票息5.50%指标10年期公债,2021年4月30日到期.

伦敦--英国标售票息1.75%、2017年到期的公债,规模为47.5亿英镑.

巴黎--法国标售65至75亿欧元的中期政府债券(BTAN):票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN,票息3.0%、2014年7月12日到期的三年期BTAN,票息2.0%、2015年7月12日到期的四年期BTAN,票息2.5%、2016年7月25日到期的五年期BTAN.

巴黎--法国标售12至18亿欧元公债:票息0.45%、2016年7月25日到期的五年期BTANi债券,票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券,票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei债券.

华盛顿--美国财政部标售30年期通膨保值债券(TIPS).

10月21日(五)

罗马--意大利财政部公布将于10月26日标售的CTZ零息债券规模细节.

罗马--意大利财政部公布将于10月27日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.

罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.

10月24日(一)

主要国家暂无发债计画.

10月25日(二)

罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.

华盛顿--美国财政部标售两年期公债.

10月26日(三)

东京--日本标售两年期公债(0130).

罗马--意大利财政部标售零息债券,认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售五年期公债.

10月27日(四)

罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于0900截止.

华盛顿--美国财政部标售七年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)