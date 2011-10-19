《全球主要国家债券发行预告》--10月20日-10月27日

《分析师观点》台湾1月出口增速远优于预期，惟上半年不致升息
路透台北2月7日 - 台湾财政部周二公布，1月出口金额 较上年同期升7.0%，远优于市场预期的年增1.39%。此为连续四个月正增长。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月20日(四)
东京--日本标售20年期公债(0130).
马德里--西班牙标售票息3.80%、2017年1月31日到期债券;票息4.60%的非指标八年期债券,2019年7月30日到期;并标售票息5.50%指标10年期公债,2021年4月30日到期.
伦敦--英国标售票息1.75%、2017年到期的公债,规模为47.5亿英镑.
巴黎--法国标售65至75亿欧元的中期政府债券(BTAN):票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN,票息3.0%、2014年7月12日到期的三年期BTAN,票息2.0%、2015年7月12日到期的四年期BTAN,票息2.5%、2016年7月25日到期的五年期BTAN.
巴黎--法国标售12至18亿欧元公债:票息0.45%、2016年7月25日到期的五年期BTANi债券,票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券,票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei债券.
华盛顿--美国财政部标售30年期通膨保值债券(TIPS).
10月21日(五)
罗马--意大利财政部公布将于10月26日标售的CTZ零息债券规模细节.
罗马--意大利财政部公布将于10月27日标售的欧元区指数挂钩固息债券(BTPei)细节.
罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)细节.
10月24日(一)
主要国家暂无发债计画.
10月25日(二)
罗马--意大利财政部公布将于10月28日标售的BTP固息债券和欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂钩浮息债券(CCTeu)规模细节.
华盛顿--美国财政部标售两年期公债.
10月26日(三)
东京--日本标售两年期公债(0130).
罗马--意大利财政部标售零息债券,认购于0900截止.
华盛顿--美国财政部标售五年期公债.
10月27日(四)
罗马--意大利财政部标售欧元区指数挂钩固息债券(BTPei),认购于0900截止.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8