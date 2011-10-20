〔金砖国家〕10月19日股汇市收盘纵览

路透10月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月19日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.85%,报932.95点.

中国股市:沪综指周三缩量小幅收跌,昨日上市遭猛炒的大盘新股中国水电(601669.SS)今日重挫,盘中一度近跌停板,令疲弱市况中的投资者更趋谨慎.分析人士预期,大盘将继续振荡筑底.沪综指.SSEC收报2,377.512点,下跌5.97点或0.25%.沪市A股成交额较前日减少逾二成至530亿元人民币.沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,586.0点,跌0.56%,成交量为199,788手.[.SSCN]

香港股市:收高,受上日遭重挫股上涨和短线投资者支撑,不过防御类股走强,以及交易量触及近一个月来的最低,表示市场保持警惕.恒生指数.HSI收高1.29%,报18,309.22点.恒生国企指数.HSCE升高1.16%,报9,449.14点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价受中间价带动收高.同时,美元兑欧元、澳元等主要货币呈现弱势,亦助力人民币即期汇价转而走强."有购汇盘,但是不可能远离中间价,(美元兑人民币)尾盘又下来了,"上海一银行交易员称.[CNY/CN][ID:nCN1161010]

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印度股市:收高2%至一个月最高收位,受大型银行股带动.全球风险偏好改善,而且季度财报显示印度企业前景不像人们最初担心的那样糟糕.指标BSE指数.BSESN收涨2.01%,报17,085.34点,创9月20日以来最高收位,30支成分股均上扬.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元上涨,因全球风险胃纳改善提振欧元和印度股市走高,但石油公司和黄金商人的强劲美元需求限制涨势.卢比兑美元INR=D2收报49.15/16,较周二的49.29/30涨0.3%,盘中交投于49.10至49.2450.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,438.630点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.35%,报753.64点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.66%,报31.0200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.14%,报42.8000.

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巴西股市:拉美股市下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示美国经济前景黯淡,不安的投资者关注欧盟解决债务危机的努力.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.12%,投资者预计巴西央行周三稍晚宣布减息.[ID:nN1E79I22P]

巴西汇市:拉美主要货币兑美元回吐早盘涨幅,转为下跌,因人们担心欧洲领导人在如何防止该区债务危机蔓延的问题上陷入僵局.巴西雷亚尔兑美元BRBY收跌0.99%,报1.7750,为其近两周来最低收位.[ID:nN1E79I1UT]

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南非股市:小幅收高,结束两天的跌势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.5%,报27,901.1点.综合指数.JALSH亦涨0.46%,报31,197.35点.[.J][ID:nL5E7LJ3GW]

南非汇市:南非兰特兑美元回落,部分因南非财长称,如果欧债危机蔓延至银行业,那麽将不可避免地产生传染效应,从而可能令南非进一步受到影响.1630GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.02,脱离日高7.9370,且较周二收位7.9960跌0.3%.[ZAR/][ID:nL5E7LJ346](完)