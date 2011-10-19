全球外汇市场10月20日主要消息

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-- - 缅甸外长WUNNA MAUNG LWIN访问日本(10月20-22日)

0030 - 日本央行总裁白川方明在分行经理会议上发表简短讲话

-- - 欧洲央行管委会会议,无利率决议

-- - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、德国央行执委Andreas Dombret以及欧洲金融稳定机构(EFSF)执行长雷格林(Klaus Regling)在执政党商业研讨会上讲话

0600 - 瑞士9月贸易收支

0600 - 德国9月生产者物价指数(PPI)

0800 - 意大利9月对非欧盟地区贸易收支初值

0830 - 英国9月零售销售

0900 - 瑞士10月ZEW投资者信心指数

1000 - 德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)就政府秋季经济预测召开新闻发布会

1230 - 美国10月15日止当周初请失业金人数

1400 - 欧元区10月消费者信心指数

1400 - 美国9月领先指标

1400 - 美国10月费城联邦储备银行制造业指数

1400 - 美国9月成屋销售

1415 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该联储举办的秋季政策研究会议上致开幕词

1600 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在World Affairs Council of Atlanta会上主持讨论,主题为"危机中的美国经济:该如何应对?"

1650 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Global Interdependence Center"全球制造业、供应链和资本可用性:对中西部经济基础的影响"会议上讲话,题为"美国制造业和经济前景"

1700 - 英国央行货币政策委员会(MPC)前委员森坦斯发表讲话,题为"英国通胀--受控了吗?"

1800 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)在参议院金融委员会下属安全和国际贸易及金融小组委员会举行的"G20及全球经济和金融风险"听证会上发表证词

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表

2200 - 美联储理事塔鲁洛就"失业、劳动力市场以及经济"在哥伦比亚大学世界领导人论坛上讲话

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)公布9月美国半导体设备订单出货比

2301 - 英国9月NATIONWIDE消费者信心指数

2345 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"培训教师的重要性"发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)