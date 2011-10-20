《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日(I)

**上海证券报**

--成都市政府首次发布天府新区规划思路及近期目标,明确重大产业项目和交通网络建设为发展的先行起步点,同时快速启动现代交通物流支撑网络建设.新区规划范围总面积1,578平方公里,未来将建成以现代制造业为主.

--温州市出台金融改革创新行动方案,针对民间借贷市场推出一系列引导和规范措施,促使民间借贷阳光化.并明确提出制定《温州国家金融综合改革试验区总体方案》,将上报争创国家金融综合改革试验区.

--由发改委、住建部编制的"绿色节能建筑行动方案"近期有望出台.该方案主要目标是,"十二五"(2011-2015年)期间城镇及农村新建绿色建筑11亿平方米,对5.7亿平方米建筑进行节能改造等,这意味着上述领域上万亿元的巨大市场将加速形成.

--宏达集团官方确认,将与坦桑尼亚国家开发公司组建合资公司联合开发煤铁矿,项目计划总投资30亿美元,中方控股80%.

**人民日报**

--评论文章称,中国仍有近5,000多万40岁以上潜在的农业富馀劳动力,若政府出台的社会保障、户籍改革、职业培训措施等能够到位就能转化为现实劳动力供给.

--广交会新闻发言人刘建军称,从采购商到会情况看,本届交易会来自新兴市场的采购商增幅较大,而美欧采购商数量变化不大,但更倾向于接短期和小额订单,中国未来的出口形势不容乐观.

**21世纪经济报 道**

--接近央行的人士透露,央行正在启动年内第二轮民间融资现状摸底调查.同时,央行正与国家统计局等有关部门接触,有望在未来推出一个非正规金融的制度性监测体系,藉此弥补非正规金融监测不足的现状,目前相关方案正在紧锣密鼓地制定当中.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/李然; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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