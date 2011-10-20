〔路透调查〕全球经济成长前景不佳,中国铜需求增长或受影响

* 中国实质需求增长预估介于4-8%之间

* 铜库存可能得到部分补充

* 中国的铜需求仍然很强

路透伦敦10月19日电---路透调查结果显示,经济前景恶化及其对中国金属产品出口欧美产生的严重後果,将令中国明年的铜需求下降.

过去一周对10位分析师进行的调查表明,不包括充实库存用途在内的中国实质铜需求在2012年料增长6.3%.

一些分析师本来预期明年铜实质需求增幅在7-9%之间.

"欧洲情况令人担心,美国经济也有放缓之虞...我们处在一个全球性的环境里,最终也要受到全球形势的影响,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs说.

"所有人都在说中国占到全世界铜需求总量的40%,这过份夸大了中国的作用,因为铜制品虽然是在中国生产的,但总归要在其他地方消费."

今年全球铜需求总量估计在2,000万吨左右.

欧元区债务危机,政治家迄今难以解决银行业危机,希腊、葡萄牙和爱尔兰等国有可能债务违约,这些都将打击该地区的经济活动.

美国近期的一些数据显示出经济活动增强的迹象,但经济学家对预测经济强劲成长却保持谨慎态度.他们认为,未来一年最多只能期待美国经济处于停滞.

**库存将有一些补充**

明年实质需求增幅预估介于4-8%之间,而包括补充库存在内的表观需求预估介于6-12%.

八位分析师对明年表观需求的平均预估为7.8%.

"最近几个月中国市场的参与者已将精炼铜库存降至38万吨左右.这样一来,额外库存减少到约30万吨,"美银美林分析师Michael Widmer说.

"尽管库存可能得到一些补充,但鉴于目前的市场情况和中国的紧缩货币政策,如果说近期的进口增长意味着持续库存补充的开始,那就有些奇怪了."

中国9月未锻造铜及铜材进口增长11.8%至16个月高点.[ID:nEAP307922]

今年稍早中国的铜进口减少,因伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3价格在2月触及每吨10,190美元的纪录高位.目前价格在每吨7,340美元.

标准银行分析师Leon Westgate将明年中国对铜的表观需求增幅下修至7%,原为8%.

中国第三季经济同比成长速度放缓至9.1%,为连续第三季放缓.

但这些数字仍足以说明,中国的整体铜需求依然强劲,尤其是在政府承诺投资建设和基础设施项目的情况下.(完)