《中国债券市场每日交易备忘》--10月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行200亿元人民币三年期央票上午招标,预计中标利率持稳在3.97%
央行10亿元三个月期央票上午招标,预计中标收益率继续持平于3.1618%
进出口银行至多150亿元三年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为4.14%
进出口行至多150亿元五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值为4.20%
华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,工行主承销
富通集团4亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,主承销商民生银行
珠海港控股集团3亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,主承销商光大银行
南通四建集团2.5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,主承销商农业银行
国家电网100亿元五年期中期票据(主体评级AAA)簿记建档,主承销商农行和建行
长江三峡集团80亿元三年期中票(主体评级AAA)招标,主承销商中信证券和招行
平煤神马能源化工集团30亿元五年期中票(主体评级AAA)簿记建档,主承销商中信银行
兖矿集团20亿元三年浮息中票(一年定存基准,主体评级AAA)簿记建档,主承销商建行和民生银行
南京国资集团10亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,主承销商交通银行
云天化集团5亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,主承销商中国银行
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二、新债上市:
凌云股份(600480.SS)4.5亿元一年期短融041154008,票面利率7.29%
华能集团40亿元一年期短融041151004,票面利率5.98%
华能集团20亿元五年期中票1182278,票面利率6.01%
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三、缴款:
财政部代发176亿元三年期固息地方债119107,票面利率3.67%
中国联通网络通信80亿元一年期短期融资券041151005,票面利率5.78%
二重重装601268.SS7亿元一年期短期融资券041152003,票面利率6.73%
江苏康缘集团5亿元一年期短融041158005,票面利率8.50%
中电投集团45亿元一年期短融041161007,票面利率5.98%
方大炭素(600516.SS)5亿元一年期短融041160007,票面利率7.29%
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四、还本付息:
武钢集团20亿元三年期中票0882023到期兑付,票面利率4.02%
华电集团20亿元三年期中票0882024到期兑付,票面利率3.90%
央行430亿元一年期央票1001090到期兑付,参考收益率2.0929%
北京纺织控股公司4亿元一年期短融1081347到期兑付,票面利率3.70%
武汉邮科院8亿元一年期短融1081348到期兑付,票面利率3.59%
重庆渝涪高速4亿元一年期短融1081349到期兑付,票面利率3.80%
云南铜业集团20亿元一年期短融1081350到期兑付,票面利率3.34%
泸州老窖集团10亿元一年期短融1081351到期兑付,票面利率3.34%
内蒙古岱海发电公司9亿元一年期短融1081352到期兑付,票面利率3.59%
国家开发银行100亿元20年期固息债010214付息,票面利率4.20%
海尔集团财务公司12亿元三年期固息债092207付息,票面利率3.85%
南山集团10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债0980142付息,票面利率6.50%
南山集团10亿元10年期投资人选择权(8+2)固息债0980143付息,票面利率7.50%
浙江能源集团10亿元三年期浮息中票(一年Shibor基准)0982139付息,基本利差1.15%
中钢股份公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080129付息,票面利率5.30%
福建投资开发集团10亿元五年期固息债1080130付息,票面利率4.45%
电广传媒(000917.SZ)5亿元五年期中票1082186付息,票面利率4.98%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国银行业监督管理委员会主席刘明康周三称,地方政府性债务和房地产贷款风险总体
可控,但要从严防范影子银行和民间融资相关风险.[ID:nCN1162090]
--中国外汇管理局称,要稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.
[ID:nCN1162088]
--中国证监会主席尚福林表示,支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司
进行并购重组,稳步扩大文化企业债券市场融资水平.
--权威人士透露,转融通已进入倒计时,实施方案有望近期出台.随着融资融券从试点转为
常规业务,标的证券范围将进一步扩大.
中国国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
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--整理 边竞; 审校 李宏薇/冉莹