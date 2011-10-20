〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,因有关欧债危机有望解决的乐观情绪消散

《汇市简讯》美元/日圆暂时持稳，隔夜下跌后展开盘整

0301GMT * 美元/日圆在亚洲市场稳定在111.59-88区间，隔夜下跌后展开整理 * 日本投资者大多处于观望状态，美元在纽约市场跌破112.00日圆令人意外 * 跌近111.50时有日本进口商的美元买需，此外还有9.61亿美元的期权将到期 * 升至112.00之前则有卖单静候 * 迅速下降的小时图一目均衡转换线切入位在111.86，上方有一目均衡基准线切入位112.18 * 若跌破111.50，在降至111.00前有更多支撑(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导