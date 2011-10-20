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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,因有关欧债危机有望解决的乐观情绪消散

路透首尔10月20日电---韩元兑美元KRW=周四早盘下滑,因多名官员声明令人怀疑本周末峰会能否采取果断措施,打消了关于欧债危机有望化解的乐观情绪.

0010GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.7韩元,周三则收于1,131.9.

12月韩国三年期公债期货KTBc1升0.04点至104.24.

0010GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,134.7 1,131.9

日圆/韩元JPYKRW=R 14.7651/818 14.7674/778

韩国公债期货KTBc1* 104.24 104.20

韩国综合股价指数.KS11 1,859.33 1,855.92

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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