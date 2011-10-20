〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌,因有关欧债危机有望解决的乐观情绪消散

路透首尔10月20日电---韩元兑美元KRW=周四早盘下滑,因多名官员声明令人怀疑本周末峰会能否采取果断措施,打消了关于欧债危机有望化解的乐观情绪.
0010GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.7韩元,周三则收于1,131.9.
12月韩国三年期公债期货KTBc1升0.04点至104.24.
0010GMT 上日收市价
----------------------------------------------
韩元/美元KRW= 1,134.7 1,131.9
日圆/韩元JPYKRW=R 14.7651/818 14.7674/778
韩国公债期货KTBc1* 104.24 104.20
韩国综合股价指数.KS11 1,859.33 1,855.92
----------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=