〔EIA库存周报〕美国上周原油、油品库存锐减,因进口降至10个月最低

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/14/11 较上周 较上年 10/14/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 337.3 -3.1 -27.5 332.9 -4.7 -28.3

馏分油 149.7 -2.2 -15.6 149.7 -4.3 -20.3

汽油 209.6 -1.6 -15.2 206.3 -3.3 -13.1

取暖油 38.7 -0.5 -14.2 38.3 -1.0 -16.0

新配方(RFG)汽油 0.4 -0.6 0.1 0.1 0.0 -0.5

煤油型航空燃料 45.7 -1.2 -1.1 46.5 -0.4 -0.6

原油日加工量 14.2 0.0 0.5 14.4 -0.1 0.4

炼厂产能利用率(%)83.4 0.0 2.5 83.1 -1.1 0.6

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.8 -0.2 -0.1

* 原油进口降至10个月最低

* 原油库存下跌,与分析师预期相反

* 油价在EIA数据公布後几无变动

* 汽油、馏分油库存降幅超出预期

路透10月19日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布,该国原油和油品库存上周大幅下滑,因原油进口降至10个月低点,且炼油厂产能利用率下降.

EIA称,截至10月14日当周,美国原油库存减少473万桶,至3.329亿桶.而之前路透调查显示,分析师原本预期原油库存增加180万桶.

EIA报告称,上周原油进口日均下降117万桶,至日均789万桶,为2010年12月以来最低一周日均进口水平.

上周汽油库存下降332万桶,至2.0627亿桶,分析师预估为减少130万桶.EIA并称,过去四周汽油平均需求同比下滑1.5%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少427万桶,至1.4974亿桶,分析师预估均值则为减少150万桶.

上周炼厂产能利用率下滑1.1个百分点,至83.1%.尽管秋季维护期产能利用率常会下降,但分析师原本预计的降低幅度要小得多,为0.2个百分点.

"(库存)减少的最大原因是进口下降."Caprock Risk Management的Chris Jarvis指出.

EIA报告公布後油价先是进一步扬升,但到1516GMT时,美国原油期货价格较数据公布时几无变动,报每桶88.72美元,涨幅为0.38美元.然周三结算时,美国11月原油期货下跌2.23美元,或2.52%,结算价报每桶86.11美元.[O/NCN]

NYMEX原油交割中心库欣的原油库存在上周增长47.1万桶,至3,109万桶.

EIA数据亦显示,上周,美国原油、油品净进口下滑至15年一周数据低点.

美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存减少310万桶,汽油和馏分油库存分别下降160万桶和220万桶.[ID:nCN1159720](完)