〔中国企业〕徐工集团今年海外业务收入料翻番,突破10亿美元--董事长

* 今年海外业务收入料突破10亿美元,增幅接近翻番

* 半年之内在欧洲还会有较大的并购项目

* H股上市仍在等待时机

路透北京10月20日电---尽管欧美债务危机蔓延,全球经济黯然失色,以营收计中国最大工程机械商--徐工集团海外业绩仍颇为靓丽;公司董事长王民周四表示,今年集团的海外业务收入预计将突破10亿美元,同比增幅接近翻番.

王民在北京一论坛的媒体会上并表示,尽管今年国内市场收入有些下降,但由于大规模装载机等新产品的开发,以及国外业务很好的补充,徐工集团今年营业收入预计在900亿元人民币.

"要扎根新兴市场,这个是徐工的主市场,同时积极向发达市场发展."他称.

今年徐工集团曾在荷兰和德国分别并购两家液压原件研发和制造企业,持有100%和75%的股份.王民并表示,"半年之内,主机方面,在欧洲还会有较大的并购项目."

稍早徐工还曾获得委内瑞拉约7.5亿美元的订单,而在其看好的俄罗斯,徐工已向为俄罗斯天然气公司施工的企业提供一批设备,"未来两到三年内,将有望拿到大于委内瑞拉几倍的订单."

徐工目前还在积极布局海外,其位于巴西的海外基地马上要开工建设,印尼、南非和印度的则分别还处于选址或调研的阶段.

中国的工程机械业一度高速增长,但近期受欧美债务危机和国内宏观调控的双重压力,已有所降温,王民表示,"70-80%的增长是短暂的...像徐工,'十二五'(2011-2015年)收入有30%的增长我就已经很满意了."

在规模上,他认为在其剩下的六年任期内,徐工真正做到世界第三没有问题.但他同时指出,在关键技术、包括发动机在内的核心零部件上恐怕还不能到这一水平.

2010年徐工集团的营业收入为660亿元,集团网站显示其战略目标是,到2012年实现营业收入突破1,000亿元,到2015年营业收入突破3,000亿元.

**港股IPO仍需等待时机**

国内工程机械公司迅速扩张的同时求"资"若渴,继中联重科(1157.HK)(000157.SZ)去年底成功上市港股後,三一重工(600031.SS)和徐工集团旗下徐工机械(000425.SZ)都期望能在今年登陆H股,然由于资本市场表现疲软,两家均推迟IPO发行.

"这麽好的公司,不能卖个好价钱,那我们就不一定硬往外出去,等待时机吧,"王民表示,"这对徐工发展上不会有什麽影响."

对海外筹资方式,近期有越来越多的中国企业赴海外债券市场发债,例如中联重科就计划在国际债券市场首次筹资,金额15亿美元.[ID:nCN1929067]

但王民表示,目前徐工不需要在海外发债,"中国在海外的银行和外资银行还是很看好徐工,筹资渠道还是多的."

他还提到,徐工有将近一半的收入在集团,包括目前销售火热的挖掘机,将来集团业务会不断注入上市公司.(完)