《全球主要央行动态》--10月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月13日-10月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布褐皮书称,美国经济前景在9月趋于黯淡,导致企业在假日销售季之前对于支出和增加库存持谨慎态度."9月整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为'温和'或'小幅'增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定,"该报告由芝加哥联邦储备银行编纂.[ID:nCN1163070]

美联储主席贝南克表示,央行可能需要利用货币政策来应对资产泡沫,尽管监管应该是第一道防线.贝南克表示,美国政策当局仍在竭力完善与公众的沟通."美联储在不断探索各种方式来进一步提升其预测和计划的透明度,"他提到.为刺激美国经济强劲增长,美联储正考虑各种能让金融市场相信其在短期内不会收紧政策的办法.美联储已表示,至少在2013年中之前会维持极低的利率,官员们正磋商设定通胀与失业率关联的明确目标.[ID:nCN1159988]

据德国商报报导,美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,美国政府必须降低市场不确定性,需要在处理预算赤字方面显现决心.他称对货币宽松措施未发挥更大效力感到失望,且短期内不担心通胀.[ID:nCN1161324]

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示,美国经济不太可能再次陷入衰退,而近期经济指标改善的情况鼓舞人心.洛克哈特称,经济成长仍过于疲弱,不足以拉低高达9.1%的失业率.但他指出,除非形势进一步恶化,否则美联储不会考虑采取另一轮购债计划[ID:nCN1160372].他还称,美国财政问题"前所未有",通胀率仍略高于他所乐见的水平,但正朝着好的方向变化,并预期卖短买长(扭转操作)将产生温和的正面影响[ID:nCN1160168].

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,美联储官员发表的各种观点可能会让投资者感觉美联储将提早收紧政策,"我认为通胀压力远比许多人想像的温和."他还称,美国的货币政策不像美联储期望的宽松,因外界忧虑美联储可能收紧政策来抗击通胀,这推高了借款成本.[ID:nCT0407058][ID:nCT0406998]

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示,美联储为压低长期贷款利率而出台的最新举措,可能会推高通胀,而这对经济增长并无好处.拉克尔承认,能源和商品价格压力缓解,可能令通胀率在未来几个月下降.但他警告称,通胀仍构成威胁[ID:nCT0406938].他还称积压的止赎房屋正令美国住宅领域的复苏放缓,住宅建筑活动可能至少在另外数年内不会升温[ID:nCT0406986].

**欧元区**

欧洲央行在10月的月报中表示,欧元区经济面临高度的不确定性,且下行风险加剧,而通胀风险总体均衡."经济前景依然面临高度不确定性及下行风险加剧,"欧洲央行表示,"同时,短期利率维持低位."欧洲央行并称,经济成长的风险仍在下档.[ID:nCN1149682]

欧洲央行(ECB)总裁特里谢称解决危机需要三管齐下,需要扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金容量,增强银行资产负债表,制订出希腊中期调整的解决方案.他还吁立即采取行动.[ID:nCN1162616]

特里谢称,欧洲央行在支撑金融市场方面已经竭尽全力,现在轮到各国政府努力化解债务危机."欧洲央行在特殊情况下已履行了所有应尽职责,"特里谢在接受金融时报采访时表示."当然,最终後盾是各国政府.任何允许政府逃避自己责任的做法都会招致失败."[ID:nCN1150982]

特里谢表示,应该对欧盟协定进行修改,以防个别成员国破坏整个区域的稳定.他并呼吁加强欧元区的治理.特里谢表示,欧洲各国政府需采取明确措施来应对欧元区危机.特里谢的八年任期即将届满,他将于月底卸任.[ID:nCN1153954]

欧洲央行执委会成员史塔克表示,进一步要求欧洲央行帮助解决欧元区债务危机,会让央行不堪重负,意即区内各国政府有责任采取行动.[ID:nCN1157006]

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,法国银行业在吸收希腊债券减记所造成的任何损失方面没有困难,并补充道,他们应该而且能够在无需公共资金的情况下,提高资本储备.[ID:nCN1154140]

欧洲央行管理委员会委员利卡宁表示,通胀风险似乎均衡,如果地区银行业无法从投资者那里筹得足够的新资金,欧洲各国应做好准备扶助银行业.他表示,"通胀风险均衡."当被危机欧洲央行是否会降息时,他称,"我们不会预先作出承诺.我们下次将于11月进行讨论."[ID:nCN1149538]

德国央行发布月度报告称,德国今年冬季的经济前景已进一步恶化,因来自海外的订单情况不佳.虽然德国经济在第三季继续复苏,但德国央行表示,从2011年10月至2012年3月这两个季度的前景已经进一步趋疲.[ID:nCN1156074]

**英国**

英国央行10月会议记录显示,央行货币政策委员会(MPC)本月一致通过重启量化宽松计划(QE),甚至此前考虑的增加规模超过会议最终达成的增加750亿英镑.英国央行货币政策委员会本月稍早推出第二轮量化宽松政策,来支持英国疲软的经济,时机和力度均超出预期,令市场感到意外.[ID:nCN1160974]

英国央行总裁金恩表示,德国、日本和中国等盈馀国家必须增加需求来重新平衡全球经济.他称英国央行大规模的货币刺激政策目前是适当的,英国通胀现在可能处于或接近峰值,会在明年年初大幅下滑.他还说欧元区银行需要资本注入来重振市场信心.[ID:nCN8494908]

英国央行副总裁宾恩在接受报纸采访时称,英国央行将在必要时扩展量化宽松计划,并表示最近宣布的750亿英镑资产购买计划,将有助于保持需求.宾恩表示,英国可能加入欧洲银行业资本重整计划.[ID:nCN1149452]

媒体援引英国央行货币政策委员会委员普森的话报导称,英国通货膨胀上涨是短暂现象,将会快速下降.Lancashire Evening Post刊出的专访中,普森还表示英国央行低估了通胀走高的程度.上日英国政府数据显示通胀率达到5.2%的三年高位.[ID:nCN1161950]

**日本**

日本央行总裁白川方明表示,日本金融体系整体而言仍旧稳定,但强调需要密切观察相关的风险.他亦重申央行对于日本和全球经济的评估. "日本经济料将重回温和复苏的轨道,"白川方明在央行地区分行主管季度会议上说.[ID:nCT0408118]

日本央行表示,日本央行和韩国央行同意将日圆/韩圜货币互换扩大至300亿美元.央行并称全球金融市场紧张压力升高,希望减轻全球金融市场的不确定性.[ID:nCT0407624]

日本央行表示,该国银行系统依然稳健,与欧美银行相比风险敞口有限,但也警告,银行业所持股票和债券易受海外市场波动牵累."全球金融市场依然紧张,因担忧欧洲主权债问题及全球经济放缓."日本央行在半年度金融体系报告中指出."国内金融市场略显压力,因国内和海外金融市场存在高联动性."[ID:nCN1160688]

**澳洲**

澳洲央行公布10月4日会议记录称,目前看来通胀问题不像几个月前那麽令人担心,为必要时以及未来数据证实价格前景良好时降息敞开了大门.澳洲央行称,考虑到澳洲统计局近期对数据进行的修正,其对6月当季基础通胀率的预估目前介于2.25-2.5%,而非之前预计的2.5-2.75%.新预估在该央行2-3%的目标区间之内.[ID:nCT0406992]

**中国**

为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围,中国央行正式明确,境外投资者和银行可办理外商直接投资(FDI)人民币结算业务,此举疏通了人民币回流通道,是人民币国际化的新举措.刊登在央行网站的公告显示,境外企业和经济组织或个人可直接向银行申请办理人民币结算业务,包括用于新设立企业出资、并购境内企业、股权转让以及对现有企业进行增资、提供股东贷款,银行可直接为外商投资企业办理上述业务.[ID:nCN1151372]

**其他**

新加坡金融管理局表示,将降低坡元汇率政策区间的斜率,以此放松货币政策.这随之推动坡元大幅升高."MAS未来将继续执行坡元名义有效汇率(NEER)政策区间温和逐步上升的政策,"新加坡金融管理局(MAS)在半年度政策声明中称.[ID:nCN1150822]

泰国央行宣布,维持指标利率在3.50%不变,一如预期.央行并称政策利率对经济而言合适.泰国央行表示,预计第四季GDP增速低于预期,因受洪水拖累,央行准备采取适当行动.[ID:nCN1161004]

巴西央行将指标利率下调至11.50%,符合市场预期,因全球经济恶化及国内经济大幅放缓盖过了对高通胀率的考量.[ID:nCN1163084](完)