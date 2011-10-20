版本:
中国
中国汇市 | 2011年 10月 20日 星期四 09:25 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元中间价报6.3652元

路透上海10月20日电---中国人民币兑美元CNY=CFXS周四中间价CNY=PBOC报在6.3652元.具体如下:

中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价

-------------------------------------------------------

6.3652 6.3727 6.3775

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐