《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日(II)

**证券时报**

--中登公司统计数据显示,社保基金9月在沪深两市各新增开8个A股账户,合计16个账户.这是社保基金今年第二次新开A股投资账户.目前社保基金、证券投资基金A股账户增至180个和1,682个.

--工银租赁有限公司与中国商用飞机有限责任公司签署了45架C919大型客机订单协议,至此,C919大型客机启动订单总数达到145架,工银租赁成为C919大型客机单一最大启动用户.

**国际商报**

--行业人士认为,沃尔玛(WMT.N)在中国频繁出事,背後一方面是在华发展贪大求快造成管理失控,一方面在经营模式上从高度"集权"向家乐福的店长负责制模式靠拢向下放权,如收取通路费、采购经营权下放等等,造成其中国总部监管不力、频频失控.

**期货日报**

--业内人士称,虽然目前钢厂多处于亏损状态,钢材价格低于成本120元/吨左右,但近期宏观面的变化使得钢材价格短期内回暖的可能性不大,後期仍有下行空间.

--大豆市场信心虽仍受欧美经济疲软制约,但大豆基本面向好,尤其中美大豆减产基本确定,基金依旧做多豆类,且存在国内收储等政策预期的的状况下,大豆市场中长期仍将受到支撑.

**每日经济新闻**

--中国公布风电发展线路图,预计到2050年,国内风电装机将达10亿千瓦,满足17%的国内电力需求,2020年以後,国内风电价格将低于煤电价格,国内现行的风力发电补贴政策将逐步取消.

**东方早报**

--据投行人士透露,中国证监会已放宽了首次公开发行(IPO)上报材料的审核周期,不再有3个月的预留审核时间,只要发行人的IPO财务资料在有效期内都可以进行申报.

--知情人士称,跨境跨市场上市交易基金(ETF)最快有望年底推出,要求11月底完成登记结算的技术准备.另外,港股ETF推出的时间或早于沪深300ETF.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/李然; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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