《快速分析》中国三年央票发行利率15个月来首次下滑,政策松动的曙光?

* 三年央票发行利率逾15个月来首次下滑

* 主因市场需求旺盛,机构压低投标利率

* 货币政策放松苗头初现

* 三年利率发行利率调整幅度小,仍需关注下周动向

作者 边竞

路透上海10月20日电---当市场正在热议中国紧缩货币政策放松时机是否到来时,央行公开市场三年期央票中标利率逾15个月来首次下滑,似为政策松动的憧憬带来一丝曙光.

业内人士指出,近期债市行情较好,三年央票市场需求旺盛,机构普遍有压低投标利率的动作,发行利率的确面临明显下行压力,而此次调整幅度又较小,究竟是市场行为还是政策信号尚无法下定论,可能仍需关注下周的公开市场动向.

业内人士稍早透露,今日公开市场招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降一个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降,而此前市场预计将持平于3.97%;同时招标的10亿元三个月期央票,中标收益率继续持平在3.1618%.

平安证券固定收益部研究主管石磊认为,今日三年央票利率下跌,主要是"需求主导,紧缩政策松动."

招商银行分析师刘俊郁则表示,至少从现在来看,暂时不是特别明显的政策调整信号,因为调整的幅度只有1个基点(bp),幅度太小,至少降10个点才能说明政策有松动的可能,还需观察下周三年央票中标利率能否延续跌势.

他指出,央行对公开市场发行利率变动应会采取比较谨慎的态度,避免对市场利率造成扰动,至少要等通胀形势有效缓解後,货币政策才会有实质性的松动.

央票发行结果亦带动二级市场现券收益率走低,剩馀期限近三年的央票1101078券tCN1101078=CFXM最新报价收益率为3.9380%/3.9300%,低于之前的3.9700%/3.9300%.

公开市场三年央票发行利率上次下降是在2010年7月15日,当时从2.68%降至2.65%.在时隔近两个月後,央行上周四发行了200亿元三年期央票,中标利率持平在3.97%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场此前已经连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.(完)