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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 15:33 BJT

更正:〔中港个股〕中国石油称今年可能面临逾500亿元人民币炼油亏损

(更正:红条及内文第三段应为,每年将要交资源税290亿元,非增加290亿元)

路透北京10月20日电---中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四称,若直到年底成品油价格保持不变,中国石油预计今年将面临逾500亿元人民币炼油业务亏损.

中国石油高层在股东大会间隙并称,虽然欢迎在成品油价格形成制度改革中给企业更多发言权,但认为目前还尚未到让石油企业制定成品油价格的合适时机.

其并称,若油价在每桶约100美元,公司每年将要交资源税290亿元.此前中国石油每年缴纳的资源税约为40亿元.

该公司2011年总纳税额将超过3,000亿元,而母公司中石油集团税负将超过4,000亿元.

中国石油并预计,2011年中石油集团海外油气产量将达到1亿吨油当量.(完)

--发稿 徐婉; 撰写 李然; 审校 黄凯

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