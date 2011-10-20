《国际主要央行公开市场操作一览》--10月20日

路透上海10月20日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期公债、买入长期公债,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/19 购买公债 48.81 10/31/2017 - 08/15/2019

10/18 购买公债 25.02 02/15/2036 - 08/15/2041

10/17 卖出通胀保值债券 -13.70 04/15/2012 - 07/15/2014

10/14 购买公债 45.97 11/15/2019 - 08/15/2021

10/13 购买公债 48.82 10/31/2017 - 08/15/2019

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会发布褐皮书称,美国经济前景在9月趋于黯淡,导致企业在假日销售季之前对于支出和增加库存持谨慎态度."9月整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为'温和'或'小幅'增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定."[ID:nCN1163070]

--美联储主席贝南克表示,央行可能需要利用货币政策来应对资产泡沫,尽管监管应该是第一道防线.贝南克表示,为刺激美国经济强劲增长,美联储正考虑各种能让金融市场相信其在短期内不会收紧政策的办法.[ID:nCN1159988]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/19 七天期反向交易 5.00亿美元 1.08%(固定利率)

10/18 七天期反向交易 2,011.82 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -1,650.00 0.89%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行在10月的月报中表示,欧元区经济面临高度的不确定性,且下行风险加剧,而通胀风险总体均衡."经济前景依然面临高度不确定性及下行风险加剧,"欧洲央行表示,"同时,短期利率维持低位."欧洲央行并称,经济成长的风险仍在下档.[ID:nCN1149682]

--欧洲央行(ECB)总裁特里谢称解决危机需要三管齐下,需要扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金容量,增强银行资产负债表,制订出希腊中期调整的解决方案.他还吁立即采取行动.[ID:nCN1162616]

--德国央行发布月度报告称,德国今年冬季的经济前景已进一步恶化,因来自海外的订单情况不佳.虽然德国经济在第三季继续复苏,但德国央行表示,从2011年10月至2012年3月这两个季度的前景已经进一步趋疲.[ID:nCN1156074]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 33,430

上周三 31,750

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当期变化 1,680

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行表示,日本央行和韩国央行同意将日圆/韩圜货币互换扩大至300亿美元.央行并称全球金融市场紧张压力升高,希望减轻全球金融市场的不确定性.[ID:nCT0407624]

--日本央行表示,该国银行系统依然稳健,与欧美银行相比风险敞口有限,但也警告,银行业所持股票和债券易受海外市场波动牵累."全球金融市场依然紧张,因担忧欧洲主权债问题及全球经济放缓."日本央行在半年度金融体系报告中指出."国内金融市场略显压力,因国内和海外金融市场存在高联动性."[ID:nCN1160688]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,653.5亿台币存单.相较存单到期金额1,495.5亿,存单发行馀额增加158亿.[ID:nCT0407666]

--台湾央行周二表示,当日共发行971亿台币存单.相较存单到期金额238亿,存单发行馀额增加733亿.[ID:nCT0407110]

--台湾央行周一表示,当日共发行3,041.8亿台币存单.相较存单到期金额2,786.3亿,存单发行馀额增加255.5亿.[ID:nCT0406616](完)