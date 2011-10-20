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中国财经 | 2011年 10月 20日 星期四 10:58 BJT

〔中国新债〕红豆集团下周二将发行8亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月20日电---中国红豆集团有限公司周四公告称,将于下周二(25日)在银行间市场

簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限为一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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红豆集团 15 8 12 10/25簿记建档 农业银行 AA- 10/27 10/28

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红豆集团旗下有上市公司红豆股份(600400.SS).(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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