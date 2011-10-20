〔中国新债〕红豆集团下周二将发行8亿元短期融资券,期限一年

中国331家银行公布2017年同业存单发行计划 规模139,712亿元
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透北京10月20日电---中国红豆集团有限公司周四公告称,将于下周二(25日)在银行间市场
簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限为一年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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红豆集团 15 8 12 10/25簿记建档 农业银行 AA- 10/27 10/28
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红豆集团旗下有上市公司红豆股份(600400.SS).(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
路透上海2月7日 - 中国银行、青海银行等公布2017年同业存单发行计划，至此，已有331家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模139,712亿元人民币。
路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数