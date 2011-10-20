〔中国货币市场〕回购利率大多走高,但资金宽裕局面变化不大

路透上海10月20日电---中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS走势大多走高,主要受开盘数笔偏高的成交带动.但流动性宽裕局面变化不大,多数机构仍以出资金为主.
交易员并称,三年央票发行利率意外走低,引发市场对于紧缩货币政策将放松的预期,但仅凭一次央票发行就下定论为时过早,还需要关注下周央票发行利率能否延续跌势,以及其他政策面的信号.
"还是挺宽松的,大家基本都在出(资金),"上海一银行交易员称.
今日公开市场招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降一个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降,而此前市场预计将持平于3.97%;同时招标的10亿元三个月期央票,中标收益率继续持平在3.1618%.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0200 2.905 +11.50
七天CN7DRP=CFXS 3.4620 3.3667 +9.53
14天CN14DRP=CFXS 4.0088 3.4896 +51.92
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0201 2.9004 +11.97
七天CHICNY7D=CFXS 3.4671 3.3574 +10.97
====================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红