工银租赁与中国商飞签45架C919订单

标题新闻：俄罗斯和委内瑞拉能源部长称全球石油减产协议在全球油市产生积极效果
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(本文由路透中文网编译提供)
路透香港10月20日电---据新华社报导，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银金融租赁有限公司与中国商飞签署45架C919大型客机订单协议，这意味着C919启动订单总数已达到145架。
工银租赁与中国商飞周三签约，以扩充旗下飞机数量，满足国内市场迅猛增长的航空旅行需求。工银租赁目前拥有飞机70架，今年6月向空客订购了42架A320。
C919是中国首架自主研制的大型商用飞机，期望与波音(BA.N)737和空客EAD.PAA320等窄体客机竞争。C919客机是单通道150座级客机，定于2014年试飞，将于2016年交付用户。
新华称，工银租赁与中国商飞均未透露订单额。
去年在珠海航展期间，中国商飞获得六家启动用户共100架C919飞机订单，这些客户包括四家中国航空公司与两家租赁公司。（完）
--编译：张敏 发稿：朱淑珍
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