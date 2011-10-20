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中国财经 | 2011年 10月 20日 星期四 11:17 BJT

〔中国新债〕厦门国际航空港集团下周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月20日电---中国厦门国际航空港集团有限公司四公告称,将于下周四(27日)在银行间市场簿记建档

发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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厦门国际 10 5 12 10/27簿记建档 建设银行 AA+ 10/28 10/31

航空港集团 中金公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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