《中国公开市场分析》三年央票发行利率意外下滑,引发政策松动猜想

* 需求强劲压三年央票利率小降1bp

* 央行"首肯"三年央票下行,惹政策放松猜疑

* 本周净回笼220亿元,为三个月来首见

* 三年央票利率仍有续降可能

路透上海10月20日电---在债市近期暖势及机构需求强劲下,中国央行公开市场三年央票发行利率逾15个月来首次下降.虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗头的猜想顿起.

不过业内人士指出,从三个月央票持稳,以及三年央票利率微小降幅来看,央行虽放松利率管制,但借需求顺势而为的意图更加明显,货币政策何时及如何放宽还有待观察.

央行周四上午招标发行的200亿元三年期央票,中标利率3.96%,较上周下跌1个基点(bp),为自去年7月中旬以来央票发行利率的首次下降;同时招标的10亿元三个月期央票,中标收益率则持平于上周的3.1618%.另外,今日未进行正回购操作.

国泰君安固定收益部宏观研究员周文渊认为,三年央票利率下行,除了需求旺盛原因,也"反映央行对经济政策的立场,不会再紧,只可能松."

华中一银行交易员也表示,从目前市场对三年央票需求来看,200亿元的发行量略显不足.而央行控制发行规模的同时调低利率,主要目的"还是为了放松."

不过对三年央票利率的微幅下行,市场也有不同观点.

北京一大型券商分析师就指出,债市持续回暖背景下,三年需求强劲,但"央行不愿意多发,所以利率下了一些,...不表明政策有调整."

华北一银行交易员并透露,从投标情况来看,很多机构是抱着必中的想法,以3.95%或3.96%的利率参与三年央票投标的.根据央票荷兰式中标方式,3.96%的中标利率说明3.95%和3.96%的需求即已达到或超过200亿元的发行量,因此利率才有所走低.

本周公开市场三个月来首次实现净回笼,金额220亿元.此前已经连续12周净投放,累计投放金额5,840亿元,其中上周为1,300亿元.

**三年央票有续降可能,短端料持稳**

业内人士表示,债市持续走暖势头有望继续支持三年央票需求,如果央行不扩大发行满足市场需求,该期限央票发行利率仍有下行可能.相对而言,一年和三个月品种则因资金市场利率高企,及与二级市场仍有一定利差等原因,发行料持稳.

平安证券固定收益部研究主管石磊认为,从市场需求和央行有意放松的态度来看,"未来三年央票(发行利率)可能继续下降,但不意味着减息."

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三年期央票最新收益率报3.9493%;三个月和一年品种则分别报在3.3916%和3.62%,分别较一级市场高出约23bp和3.6个bp.

央行周二招标发行了100亿元的一年期央票,并进行了总额900亿元的正回购操作,期限含28天和七天,央票和正回购收益率(利率)均持稳.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) 100

(周四) 210

正回购 (周二) 900

(周四) --

央票到期 490

正回购到期 500

====================================

净回笼 220 (完)