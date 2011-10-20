〔中国债市动态〕现券收益率跌势不止,稍早三年央票发行利率意外下调

路透上海10月20日电---中国银行间债市现券收益率周四跌势不止.稍早央行公开市场三年期央票发行利率意外下调,带动央票、金融债等利率品种普跌2-3个基点(bp).

交易员表示,在经济增速放缓,通胀回落及宽松资金面的支撑下,近期债市本就呈现暖意.虽然三年央票发行利率下调,是否就是央行货币政策微调的信号,市场对此还有分歧,但它仍有助于拓展二级市场收益率曲线的下行空间.

上海一券商交易员说,投资者一直把央票发行利率看做市场的风向标,央票利率下调将直接带动二级市场上央票,以及相近期限的利率产品收益率下行.

"但这只是一次性的,如果更进一步的话,有的人可能会把它看做是央行货币政策开始微调的信号,那就是中期利好了."他说.

业内人士周四透露,今日公开市场招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降一个基点(bp)至3.96%,为15个月来首次下降;而此前市场预计将持平于3.97%.[CN/MMTCN]

不过也有交易员指出,此次央票发行利率下调更多是出于供需的关系,是二级市场带动一级市场,并不能直接表明央行有放松政策的意图.

央票利率下调同时还影响到了进出口行新债的招标.业内人士稍早透露,进出口行上午在银行间债市招标发行的三年期固息债,中标利率为4.04%;五年期固息债,中标利率为4.10%,均大幅低于此前的利率预测均值.[ID:nCN1163658]

中国银行间市场周四早盘回购利率CNREPO=CFXS走势大多走高,主要受开盘数笔偏高的成交带动.但流动性宽裕局面变化不大,多数机构仍以出资金为主.[ID:nCN1163850]

剩馀期限近2.6年的央行票据1101032券最新报价收益率CN1101032=CFXM为3.91%/3.86%,上日为3.94%/3.89%;剩馀期限近10年的固息国债110015券最新报价收益率CN110015=CFXM为3.745%/3.70%,上日尾盘为3.7799%/3.7001%.(完)