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中国财经 | 2011年 10月 20日 星期四 12:11 BJT

〔中国新债〕广东中旅集团下周四将发行3.5亿元短期融资券,期限一年

路透北京10月20日电---中国广东中旅(集团)有限公司周四公告称,将于下周四(27日)在银行间

市场簿记建档发行3.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广东中旅集团 3.5 3.5 12 10/27簿记建档 国开行 AA- 10/28 10/31

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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