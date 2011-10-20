〔中国铁路〕东北一投资23亿元的铁路工程违约分包,存安全隐患--新华

路透北京10月20日电---尽管甬温动车事故引发对铁路安全的反思,以及对高铁和在建项目的安全大检查,但据新华社调查报导,东北一条总投资23亿元人民币的在建铁路工程出现违规分包问题,并存在安全隐患.

报导称,中铁九局已成立专门调查组调查工程质量问题.

新华社调查发现,中铁九局集团有限公司在中标位于吉林省的"靖宇至松江河线工程"後,将这一工程分割为多个标段,分包给多家建设公司,而其中一家江西昌厦建设工程集团公司又将工程包给几个并无资质的农民工队伍.

报导援引施工人员称,几座特大桥在修建过程中,一些原本应全部由混凝土浇灌的桥墩基座,都被填放了大量碎石、砂石等混合物,给桥墩留下极大的安全隐患,而项目经理部却照样签字验收.

"他们扔石头,我说千万别这麽整.将来这趟火车通了,我可不敢坐."一位施工人员如是说.

对此,中铁九局副局长赵铁军表示,中铁九局已就此成立专门调查组,将对相关桥墩进行鉆芯取样,绝不容许存在工程质量问题.

沈阳铁路局副局长王凡亦表示,已成立专门调查组梳理问题、实地检测,并将按照规定对暴露出的问题进行严肃处理.

"靖宇至松江河线工程"全长74.1公里,2009年由铁道部批准建设,项目业主单位为沈阳铁路局.

不过,负责承包该项目的江西昌厦在9月曾发表声明,称该公司从未与中铁九局签订过靖宇至松江河新建铁路项目的合同,并称被犯罪分子伪造该公司印章承接了该项工程.(完)