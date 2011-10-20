〔新债招标〕中国进出口行债利率远低预期,受三年央票发行利率下调激励(更新版)

(新增交易员评论和背景)
* 进出口行两期债中标利率均远低预期
* 三年央票发行利率意外下调,触发机构做多热情
* 进出口行三年期债中标利率4.04%,五年期4.10%
* 首场认购倍数均近2.4倍
路透北京10月20日电---中国进出口银行周四招标的两期固息金融债,中标利率均远低于此前市场预期."十一"国庆长假後,债市持续显暖;而今日稍早央行公开市场三年期央票发行利率意外下调,更进一步触发机构做多热情,两期债首场认购倍数均近2.4倍.
业内人士透露,进出口行上午在银行间债市招标发行的三年期固息债,中标利率为4.04%,大幅低于此前4.14%的预测均值,首场认购倍数为2.36倍;同时招标的五年期固息债,中标利率为4.10%,亦远低于4.20%的预测均值,首场认购倍数2.37倍.
"机构热情超出预计,三年央票(发行利率下行)是重大利好,"北京一大型银行交易员称,"之前市场担心三年(央票)利率会是中长期债的底.现在预期变过来了,只要(三年央票发行利率)开始往下走,就还有进一步往下走的可能."
在债市近期暖势及机构需求强劲下,中国央行公开市场三年央票发行利率逾15个月来首次下降.虽然降幅仅1个基点,但作为市场利率风向标,获央行"首肯"下行,货币政策初现放松苗头的猜想顿起.[CN/MMTCN]
"今年(债市)都没怎麽涨,现在有机会涨,大家肯定使劲做(多)啊!"上述北京交易员称.
华东地区一商行交易员亦佐证了机构的这一心态,"交易盘拼命往下弄(新债利率).五年期的这只债,基金直接往4.0%投,就是往下砸,一定要中的劲头."
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期和五年期固息政策金融债最新收益率分别报4.1686%和4.2298%.
二级市场上,剩馀期限约4.87年的进出口行固息债110316券最新双边报价CN110316=CFXM在4.20%/4.07%,上日尾盘则报4.27%/4.20%.
该两期债为进出口行今年第17期和第18期金融债.具体条款如下:
第17期 第18期
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发行总额 不超过150亿元 不超过150亿元
期限/计息方式 三年/固息 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 10月25日 11月3日
发行期 10月20日-10月25日 10月20日-11月3日
上市流通日 10月31日 11月9日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
---------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良