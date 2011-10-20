版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:07 BJT

〔表格〕德国9月PPI较前月上升0.3%,较上年同期上升5.5%

路透柏林10月20日电---德国联邦统计局周四公布,德国9月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,较上年同期上升5.5%.8月分别为下降0.3%和上升5.5%.

11年9月 11年8月 10年9月

较上月(%) +0.3 -0.3 +0.3

较上年同期(%) +5.5 +5.5 +3.9

指数(基期年为2005) 116.8 116.5 110.7

路透调查预估为,9月PPI较前月上升0.2%,较上年同期升5.4%.(完)

浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 程琳;审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐