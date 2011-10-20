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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 16:28 BJT

〔菲律宾央行〕维持指标利率在4.5%不变,认为通胀风险略微偏向下档

路透马尼拉10月20日电---菲律宾央行周四表示:

* 维持指标利率在4.5%不变(符合路透调查预估)

* 通胀风险略微偏向下档

* 全球经济前景的不确定性大幅增加

* 将对仍然存在的通胀上升风险保持警惕

* 2011年平均通胀率为4.46%(与此前预估一致),2012年平均通胀率为3.05%(此前预估为3.4%)(完)

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