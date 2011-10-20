〔中国债市〕利率品种收益率微跌,受央票及金融债认购热情高涨提振

路透上海10月20日电---中国银行间债市周四利率产品收益率微跌.受三年期央票发行利率意外下行提振,中长期国债收益率下行1-2基点(bp);而随後认购情况极佳的进出口银行新债,亦令金融债二级市场表现向好.
不过,由于利率品种收益率已跌至相对低位,下行空间有限.同时信用债表现较平稳.市场人士预计,短期内债市将呈现窄幅震荡.
"央票(发行利率)下来一点,对整体利率品种还是有一个提振作用.但是当前的利率债,交易性机会已经不太大了."北京一银行交易员表示.
今日公开市场招标的200亿元人民币三年期央票,发行利率意外下降,为15个月来首次下降.受此激励,进出口行两期新债中标利率远低预期.[CN/MMTCN][ID:nCN1164050]
他并预计,短期内现券收益率将窄幅震荡,政策进入观察期能为债市买气提供支撑.不过,央行加大公开市场操作力度将是大概率事件,而机构获利了结的情况也会限制收益率大跌的可能性.
北京一保险公司交易员亦指出,"市场行情比预期来得凶猛,持续性存疑."
对于稍早公布的社会融资规模,上述银行交易员认为,宏观数据显示,国内经济增长仍存忧虑.预计货币政策再度收紧的可能性逐渐降低,当然,也不能奢望政策短期内会有明显转向.
中国人民银行称,据初步统计,2011年前三季度社会融资规模为9.80万亿元,比上年同期少1.26万亿元.[ID:nCN1164764]
剩馀期限约0.099年的国债040010券CN040010=CFXS成交继续居首,收报100.1元,对应收益率3.6530%,成交157.16亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.0200 3.4671
上日 2.9050 3.3667
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7744/3.7074
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.2811/3.2201
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.0282/3.9582 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进