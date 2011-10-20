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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 13:49 BJT

〔日本经济〕央行调高对日本九个地区中五个地区的经济评估

路透东京10月20日电----日本央行周四调高对国内九个地区中五个地区的经济评估,称这些地区经济在加快成长或正在复苏,尽管一些地区称海外经济减缓开始影响产出.

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