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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:15 BJT

****主要国家经济指标预测--10月21日****

路透10月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 +1.0% +0.8%

出口物价(较前季) +3.7% +6.0%

0645 法国企业景气指数 10月 98 99

0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 106.3 107.5

现况指数 116.8 117.9

预期指数 97.0 98.0

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 9月 120.0 118.3

公共部门净借款(亿英镑) 121.5 131.6

1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月14日当周 -- 120.2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月19日(三)

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 +409.9 --

外资投资日股(10亿日圆) +86.2 --

10月20日(四)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +5.5% +5.4%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差18.5 --

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 赤字14.55 --

0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.6% 持平

(较上年同期) +0.6% +0.7%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负54.4 --

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 40.3 40.0

初请失业金人数四周均值(万人) 40.3 --

续请失业金人数(万人) 10月8日当周 371.9 368.5

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.2% +0.5%

1400 欧元区消费者信心指数 10月 --

1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 491 493

1400 美国领先指标 9月 +0.2% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 8.7 负9.0

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 9月 　0.75 --(完)

--整理 吴云凌/王丽鑫;审校 程琳

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