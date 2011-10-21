主要国家经济指标预测--10月21日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲进口物价(较前季) 第三季 +1.0% +0.8%
出口物价(较前季) +3.7% +6.0%
0645 法国企业景气指数 10月 98 99
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 106.3 107.5
现况指数 116.8 117.9
预期指数 97.0 98.0
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 9月 120.0 118.3
公共部门净借款(亿英镑) 121.5 131.6
1100 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 10月14日当周 -- 120.2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月19日(三)
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 +409.9 --
外资投资日股(10亿日圆) +86.2 --
10月20日(四)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +5.5% +5.4%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差18.5 --
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 赤字14.55 --
0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.6% 持平
(较上年同期) +0.6% +0.7%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 负54.4 --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月15日当周 40.3 40.0
初请失业金人数四周均值(万人) 40.3 --
续请失业金人数(万人) 10月8日当周 371.9 368.5
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
1400 欧元区消费者信心指数 10月 --
1400 美国成屋销售年率(万户) 9月 491 493
1400 美国领先指标 9月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 8.7 负9.0
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 9月 0.75 --(完)
--整理 吴云凌/王丽鑫;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。