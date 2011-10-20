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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 14:25 BJT

《企业看点》--10月20日财务活动报导摘要

路透班加罗尔10月20日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本国内媒体报导称,Panasonic(6752.T)将削减等离子电视面板生产,且最多裁员数千人.因其亏损的电视业务与亚洲同业竞争不力.[ID:nL3E7LJ3MX]

* 华尔街报导称,瑞银代理CEO埃尔莫提称,该行计划缩小投资银行业务,不会将之出售或分拆.[ID:nL3E7LK02O]

* 彭博社援引知情人士报导称,搜集及检索数据软件生产商Splunk正考虑进行首次公开发行(IPO),公司估值可能约为10亿美元.[ID:nL3E7LJ3LI]

* 日本经济新闻报导称,亚马逊(AMZN.O)今年或进入日本电子书市场,并推出其Kindle阅读器.[ID:nL3E7LJ2VV]

* 日本经济新闻报导称,日本将通过向散户投资者发行债券融资1万亿日圆(130亿美元),为今年3月地震海啸灾後重建融资.[ID:nL3E7LJ2XP](完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 白云

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