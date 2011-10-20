《企业看点》--10月20日财务活动报导摘要

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透班加罗尔10月20日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本国内媒体报导称,Panasonic(6752.T)将削减等离子电视面板生产,且最多裁员数千人.因其亏损的电视业务与亚洲同业竞争不力.[ID:nL3E7LJ3MX]
* 华尔街报导称,瑞银代理CEO埃尔莫提称,该行计划缩小投资银行业务,不会将之出售或分拆.[ID:nL3E7LK02O]
* 彭博社援引知情人士报导称,搜集及检索数据软件生产商Splunk正考虑进行首次公开发行(IPO),公司估值可能约为10亿美元.[ID:nL3E7LJ3LI]
* 日本经济新闻报导称,亚马逊(AMZN.O)今年或进入日本电子书市场,并推出其Kindle阅读器.[ID:nL3E7LJ2VV]
* 日本经济新闻报导称,日本将通过向散户投资者发行债券融资1万亿日圆(130亿美元),为今年3月地震海啸灾後重建融资.[ID:nL3E7LJ2XP](完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 白云
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。