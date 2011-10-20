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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 14:07 BJT

〔路透基点〕台湾强新工业股份有限公司寻求18亿台币贷款--RLPC

路透香港10月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾下游钢铁企业--强新工业股份有限公司在市场抛出寻求18亿台币贷款的意向.

往来银行受邀提交对于是次贷款的建议.

该公司上次于2008年11月进入贷款市场,当时获得分为两部分的15亿台币五年期贷款,利率为次级市场商业本票利率加码80个基点.

上次交易的委托主办行暨簿记管理人为彰化银行、中华开发工业银行、玉山商业银行、第一商业银行、华南商业银行和兆丰国际商业银行.参贷银行包括台湾土地银行、中国信托商业银行和上海商业储蓄银行.(完)

--编译 杜明霞;审校 沈以文

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