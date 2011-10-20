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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 13:56 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至每桶108美元下方,因欧洲危机疑虑不散

路透新加坡10月20日电---布兰特原油周四跌至每桶108美元下方,上日曾下跌2.5%,因市场担忧欧洲未能形成控制欧债危机的方案,可能打击原油需求.

法国总统萨科齐飞赴法兰克福与德国总理梅克尔会谈,试图在本周末的欧盟峰会之前打破僵局.股票、金属和商品货币等风险资产因不确定性而下跌,油价回吐上周市场对纾困前景乐观时录得的涨幅.

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