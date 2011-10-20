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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 14:13 BJT

〔欧股业绩〕爱立信第三季利润超预期,但料前景蒙阴

路透斯德哥尔摩10月20日电---全球最大移动网络设备制造商--爱立信(ERICb.ST)周四公布核心获利远高于预期,但警告称,经济不确定性预示电信运营商未来可能抑制支出.

爱立信不包含合资公司的未计利息、税项之利润(EBIT)为63亿瑞典克朗(9.55亿美元),高于路透分析师预估均值的57.5亿瑞典克朗.

但重要的指标毛利率为35%,低于分析师预期的37.0%.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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