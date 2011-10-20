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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:28 BJT

〔欧洲个股〕Dexia敲定与比利时政府间交易,并为出售法国事业设定条款

路透布鲁塞尔10月20日电---接受政府救助的法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)周四称,已经谈妥将比利时银行业务出售给比利时政府的交易,并为出售法国公共融资部门设定了条款.

本月稍早,法国、比利时和卢森堡政府对Dexia伸出援手,比利时将以40亿欧元收购Dexia在该国的业务,Dexia并获得900亿欧元担保.

Dexia称,已开始出售其在合资企业RBC Dexia Investor Services(RY.TO)的半数股份,以及Dexia Asset Management和土耳其事业DenizBank(DENIZ.IS).

Dexia称,法国国有银行Caisse des Depots和法国邮政局旗下的银行部门La Banque Postale,可能会各自买入Dexia Municipal Agency的65%和5%的股份,其是Dexia在法国的公共融资部门.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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