逾一成美国人服用过抗抑郁药--调查

标题新闻：辉瑞在研究出售旗下价值逾20亿美元的药物资产，聘任摩根大通提供顾问服务--彭博
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(本文由路透中文网编译提供)
路透10月19日电---美国疾病控制与预防中心（CDC）周三称，12岁以上的美国人中有超过十分之一服用过抗抑郁药。此类药物在过去几十年变得广泛使用。
CDC国家卫生数据中心的分析称，抗抑郁药是2005-2008年间美国所有年龄段人群的第三大常用药品，在18-44岁人群中是最常用药品。
1.2万馀名美国人在2005-2008年期间参与了国家健康和营养测试调查，研究人员对调查数据进行了分析。
结果显示，和1988-1994时间段相比，2005-2008年期间抗抑郁药的使用增长近四倍，12岁以上美国人使用该药比例高达11%。
根据该调查，美国女性服用抗抑郁药的比例比男性高2.5倍，服用该药的白人也多于黑人。
许多人一旦开始服用此药，会在将来继续服用。逾60%服用该类药物的美国人表示，他们已服用超过两年。
约14%的接受抑郁治疗的美国人表示，他们服药时间已达10年或者更久。
调查还显示，在过去一年，不到三分之一的服用过一种抗抑郁药的人去看过心理专家，而对于服用过两种及更多此类药物的人，这一比例不到一半。（完）
--编译 侯雪苹;发稿 张家伟
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