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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:18 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收低1.14%,为10月4日以来最大单日跌幅

路透首尔10月20日电---韩元兑美元KRW=KFTC周四在本地市场收低逾1%,因市场对欧债危机是否即将解决疑虑再起,打击风险资产.

韩元收于1,145.0,较周三国内收盘价1,131.9跌1.14%,创自10月4日跌1.33%以来得最大单日百分比跌幅.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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