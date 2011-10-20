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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 14:12 BJT

〔东京汇市〕欧元走软,因周末欧盟峰会能否解决欧债危机遭受质疑

* 欧元下跌,处于本周交易区间低端

* 未来数月,200日移动均线或阻止欧元涨势--分析师

* 澳元,非美货币兑日圆下跌,因大宗商品和股市走低

路透新加坡10月20日电---欧元周四下跌,因人们对欧洲领导人周末峰会能否采取强力措施来缓解欧债危机持怀疑态度.

欧元兑美元EUR=下跌0.4%,至1.3703美元,跌向本周交投区间约1.3650-1.3900美元的低端.欧元兑日圆EURJPY=R下跌0.5%,至105.16日圆.

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