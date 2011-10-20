〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,短期方向不明致观望情绪浓重(更新版)

(新增更多报价)
* 人民币兑美元即期汇价收跌
* 中间价高开,显人民币升值未转向
* 市场观望情绪浓重,成交清淡
路透上海10月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周四收跌,市场观望情绪浓重.隔夜欧元持稳,维稳非美货币汇价.今日人民币中间价虽意外跳升,但机构仍未能从中辨明方向.
交易员指出,政策真空期内,市场未有明确方向,令机构多保持观望.
"央行意图摸不准,谁也不敢轻举妄动,都相互观望,...主要看大行动向,客盘和汇价变动."北京一中资银行交易员称.
他并表示,人民币兑美元汇率经过前期大幅波动後,中间价近几日一直维稳在6.37元以上,而今日中间价开在6.3652,表明央行促本币升值决心仍坚定.
上海一外资银行交易员认为,虽然今日人民币中间价有点出乎意料,但据此判断人民币升值再度加速为时尚早,尚需观察外围市场形势和央行後续态度.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
------------------------------------------------------------------
6.3855 6.3700 6.3871 6.3652 6.3727 6.3775
以下为北京时间16:51,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3955/55 6.3880
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4270/10 6.4220
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水295点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3560元.
东京汇市欧元周四下跌,因人们对欧洲领导人周末峰会能否采取强力措施来缓解欧债危机持怀疑态度.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 张喜良/黄凯