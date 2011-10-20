〔中国房地产〕商业地产成投资者首选,一二线城市尤甚--高纬环球

路透北京10月20日电---全球领先的私人房地产咨询服务公司--高纬环球周四表示,随着中国政府对于住宅市场的调控政策继续,目前商业地产已成为投资者首选物业类型,尤其是住宅被限购的一、二线城市尤为明显.

高纬环球最新发布的全球城市投资报告并称,受到欧洲主权债务危机和其他全球经济不确定因素的影响,强劲的经济增长势头使中国成为全球投资者青睐的投资目的地.

"由于住宅限购,全国主要城市商业物业散售市场空前活跃,"高纬环球中国区研究部负责人张平在发布会上称.

高纬环球数据显示,今年前九个月,北京商业地产市场(包括写字楼、零售、酒店、服务式公寓、综合体、工业物业)整栋交易总额接近20亿美元,上海同期投资交易总额则超过40亿美元.

张平并表示,位于核心位置的成熟有租金收入的物业是大多数投资客户的首选,投资者并积极投资二、三线城市如成都、青岛等购物中心等零售物业.

同时,具有较强融资能力的大型国有企业和保险企业,将极有可能成为投资型或自用型写字楼物业的主要买家.上海作为投资者最青睐的中国城市,国内国际投资者都对其商业地产表现出浓厚的兴趣和信心.

对于住宅市场,高纬环球中国区投资部董事叶成宇表示,鉴于目前底价成交主导住宅土地市场,大部分开发商对後市悲观预期加剧,现在对于一些现金充裕的大型开发商而言应该是拿地或并购的大好时机.

中国国土资源部周三发布报告称,三季度全国主要监测城市综合、商业、居住和工业地价环比、同比增幅全面回落,土地市场相对降温态势基本明朗.[ID:nCN1163324](完)