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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:32 BJT

〔路透调查〕2012年亚洲经济增速或放慢,中国经济料不会大幅下滑

路透新加坡10月20日电---周四公布的路透调查显示,中国经济年增幅明年可能降至10年最低水平,在全球需求降温之际,为整个亚洲的经济放慢定下基调.

但分析师认为经济几乎没有严重下滑的风险.经济放慢应该是温和的,且一旦前景恶化,亚洲决策者具有增加政府支出或降息的空间.

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