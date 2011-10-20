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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 14:40 BJT

〔韩股业绩〕LG显示器第三季亏损高于预期,因需求欠佳损及面板价格

路透首尔10月20日电---韩国LG显示器(034220.KS)周四公布营业亏损大于预期.

* 第三季营业亏损4,920亿韩元(预估亏损1,965亿)

* 第三季净亏损6,880亿韩元(预估为亏损1,323亿)

* 第三季营收为6.3万亿(兆)韩元(预估为6.2万亿)

* 预计第四季面板价格降幅将较第三季趋缓.(完)

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